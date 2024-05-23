Студент РГСУ Алан Мисиков заявил, что его лишили отсрочки от армии по причине слов о сталинских репрессиях. Также студент обратился за помощью к глава Чечни Рамзану Кадырову.
Студент дал интервью изданию Baza, где привел слова своего преподавателя Андрея Беликова, который в ходе одного из занятий объявил, что по сути репрессий при Иосифе Сталине не было. Молодой человек вступил в спор с педагогом и привел данные, что Сталин репрессировал около 42 миллионов человек.
Якобы за это студента отчислили, выселили из общежития и лишили отсрочки от армии. Но в вузе опровергли слова студента.
Руководство РГСУ назвало истинную причину отчисления: студент часто пропускал занятия, а также не встал на воинский учет по месту своего проживания.
Фото:commons.wikimedia.org/Yclarke (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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