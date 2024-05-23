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Студента РГСУ отчислили за частые пропуски, а тот утверждает, что был исключен за слова о Сталине
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:50

Студента РГСУ отчислили за частые пропуски, а тот утверждает, что был исключен за слова о Сталине

Студент РГСУ Алан Мисиков заявил, что его лишили отсрочки от армии по причине слов о сталинских репрессиях. Также студент обратился за помощью к глава Чечни Рамзану Кадырову.

Студент дал интервью изданию Baza, где привел слова своего преподавателя Андрея Беликова, который в ходе одного из занятий объявил, что по сути репрессий при Иосифе Сталине не было. Молодой человек вступил в спор с педагогом и привел данные, что Сталин репрессировал около 42 миллионов человек.

Якобы за это студента отчислили, выселили из общежития и лишили отсрочки от армии. Но в вузе опровергли слова студента.

Руководство РГСУ назвало истинную причину отчисления: студент часто пропускал занятия, а также не встал на воинский учет по месту своего проживания.

Фото:commons.wikimedia.org/Yclarke (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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