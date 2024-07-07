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Economic Times: обнародованы ключевые темы диалога Моди с Путиным в России
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Economic Times: обнародованы ключевые темы диалога Моди с Путиным в России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в российскую столицу на будущей неделе планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным расширение финансовых операций между двумя странами.

Речь идёт об использование индийской платежной системы RuPay в нашем государстве и платежной системы "Мир" в Индии, сообщает Economic Times. По информации источников, участвующих в подготовке переговоров, готовится создание алгоритма легкого и быстрого перевода средств при взаимных безналичных расчётах.

В минувшем финансовом году товарооборот между Индией и Россией превысил 65 млрд долларов, что более чем на треть больше, чем годом ранее. Поездка Моди состоится 8-9 июля, новоизбранный премьер посетит нашу страну в первый раз с 2019 года. В последний раз индийский гость встречался с Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде два года назад.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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