Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в российскую столицу на будущей неделе планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным расширение финансовых операций между двумя странами.
Речь идёт об использование индийской платежной системы RuPay в нашем государстве и платежной системы "Мир" в Индии, сообщает Economic Times. По информации источников, участвующих в подготовке переговоров, готовится создание алгоритма легкого и быстрого перевода средств при взаимных безналичных расчётах.
В минувшем финансовом году товарооборот между Индией и Россией превысил 65 млрд долларов, что более чем на треть больше, чем годом ранее. Поездка Моди состоится 8-9 июля, новоизбранный премьер посетит нашу страну в первый раз с 2019 года. В последний раз индийский гость встречался с Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде два года назад.
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