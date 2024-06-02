Spotify, который ранее был недоступен в российских версиях Google Play и App Store, теперь можно скачать через магазин приложений RuStore. На данный момент приложение имеет менее тысячи загрузок и рейтинг 4 из 5.

Пользователи сталкиваются с проблемами при использовании сервиса: некоторые покупают подписку на сторонних сайтах, другие находят способы использовать сервис бесплатно.

По словам основателя Vilianov.com Сергея Вильянова, RuStore применяет стратегию, аналогичную китайским магазинам приложений, в то же время ИТ-специалист Илья Чухляев отмечает, что версия Spotify в RuStore идентична официальной.

Несмотря на стремление RuStore увеличить трафик и расширить свою библиотеку приложений, стабильная работа Spotify в России пока не обеспечена.

Фото: flickr.com/Erik Stattin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)