Spotify, который ранее был недоступен в российских версиях Google Play и App Store, теперь можно скачать через магазин приложений RuStore. На данный момент приложение имеет менее тысячи загрузок и рейтинг 4 из 5.
Пользователи сталкиваются с проблемами при использовании сервиса: некоторые покупают подписку на сторонних сайтах, другие находят способы использовать сервис бесплатно.
По словам основателя Vilianov.com Сергея Вильянова, RuStore применяет стратегию, аналогичную китайским магазинам приложений, в то же время ИТ-специалист Илья Чухляев отмечает, что версия Spotify в RuStore идентична официальной.
Несмотря на стремление RuStore увеличить трафик и расширить свою библиотеку приложений, стабильная работа Spotify в России пока не обеспечена.
Фото: flickr.com/Erik Stattin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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