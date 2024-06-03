Председатель парламента Грузии подписал одобренный депутатами закон об иноагентах после преодоления президентского вето. Сейчас, согласно регламенту министерство юстиции страны и национальное агентство публичного реестра должны в течение 60 дней создать перечень организаций, действующих интересах зарубежных государств.
Далее после формирования официального перечня регистрация в нем станет необходимой для всех неправительственных организаций и средств массовой информации, которые более 20% поступлений получают отинсотранных держав и инвесторов.
Нормативный акт одобрен на фоне продолжающихся уже несколько недель уличных протестов и заявлений ряда зарубежных стран и политиков о том, что теперь отношения с Тбилиси будут пересмотрены.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Фрэнк Миллер (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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