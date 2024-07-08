Футбольный клуб "Спартак" заключил спонсорский контракт с букмекерской компанией Winline на рекордную для нашей страны сумму, 1,2 млрд рублей, сообщает "РБК Спорт".

По данным СМИ соглашение стороны подписали ещё в конце минувшего года, но его детали стали известны лишь сейчас. В частности, букмекер увеличил стоимость контракта по сравнению с предыдущим почти в три раза — с 350 млн до 1,2 млрд в год.

До этого лидером по цене ежегодного контракта было московское "Динамо". В 2023 году клуб оформил соглашение с букмекерской компанией BetBoom. Договорные отношения были оформлены на 3,5 года и рассчитаны на сумму 3,5 млрд руб.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Дмитрий Садовников (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)