Футбольный клуб "Спартак" заключил спонсорский контракт с букмекерской компанией Winline на рекордную для нашей страны сумму, 1,2 млрд рублей, сообщает "РБК Спорт".
По данным СМИ соглашение стороны подписали ещё в конце минувшего года, но его детали стали известны лишь сейчас. В частности, букмекер увеличил стоимость контракта по сравнению с предыдущим почти в три раза — с 350 млн до 1,2 млрд в год.
До этого лидером по цене ежегодного контракта было московское "Динамо". В 2023 году клуб оформил соглашение с букмекерской компанией BetBoom. Договорные отношения были оформлены на 3,5 года и рассчитаны на сумму 3,5 млрд руб.
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