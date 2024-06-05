Совет Федерации России на сегодняшнем пленарном заседании досрочно прекратил полномочия первого заместителя председателя верхней палаты Андрея Турчака. Накануне президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Республики Алтай. Коллеги приняли решение наградить экс-сенатора особым знаком "За заслуги в развитии парламентаризма". Также парламентарии досрочно прекратили полномочия белгородского сенатора, бывшего губернатора этого региона Евгения Савченко. Все решения вернхняя палата приняла единогласно.
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ.
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