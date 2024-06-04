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SHOT: сообщение о бомбе на борту самолёта летевшего в Минводы оказалось фейком
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 11:02

SHOT: сообщение о бомбе на борту самолёта летевшего в Минводы оказалось фейком

Анонимы со скрытого номера сообщили накануне о минировании воздушного судна, следовавшего по маршруту из турецкой Антальи в Минводы. Злоумышленники хотели получить выкуп и потребовали переговорщика. Дабы обсудить размер суммы и условия передачи денежных средств, сообщает SHOT.

На борту рейса авиакомпании "Азимут", по данным СМИ, находились 101 пассажир и 5 членов экипажа. В аэропорт Минеральных Вод экстренно прибыли представители специальных служб. Периметр был оцеплен согласно регламентам безопасности.

Сухой Суперджет приземлился строго по расписанию, без происшествий в 22:20. Воздушное судно тщательно обследовали и никаких взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация не потребовалась. Телефонных терорристов сейчас ищут.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/LxAndrew (Attribution-Share Alike 4.0)

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