Анонимы со скрытого номера сообщили накануне о минировании воздушного судна, следовавшего по маршруту из турецкой Антальи в Минводы. Злоумышленники хотели получить выкуп и потребовали переговорщика. Дабы обсудить размер суммы и условия передачи денежных средств, сообщает SHOT.
На борту рейса авиакомпании "Азимут", по данным СМИ, находились 101 пассажир и 5 членов экипажа. В аэропорт Минеральных Вод экстренно прибыли представители специальных служб. Периметр был оцеплен согласно регламентам безопасности.
Сухой Суперджет приземлился строго по расписанию, без происшествий в 22:20. Воздушное судно тщательно обследовали и никаких взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация не потребовалась. Телефонных терорристов сейчас ищут.
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