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Пленный солдат ВСУ рассказал о провале обороны под Харьковом
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:05

Пленный солдат ВСУ рассказал о провале обороны под Харьковом

Минных украинских рубежей на линии границы Харьковской области не оказалось, укрепрайон тоже не был сформирован должным образом, рассказал захваченный в плен военнослужащий ВСУ Александр Ильницкий.

"Когда мы были, мы приехали и нам сказали, что лес, поля заминированы. По итогу русские солдаты зашли и оказалось, что там ничего не заминировано, а то, что нам говорили, что мины стоят, это просто чтобы мы нигде не лазили, не смотрели", — поделился личными наблюдениями бывший украинский пограничник в интервью РИА Новости.

Косвенно слова своего сослуживца подтверждают его экс- коллеги из Генштаба ВСУ. Они признают, что украинские подразделения сейчас вынуждены передислоцироваться на "более выгодные позиции" на харьковском направлении, то есть отступить.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).

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