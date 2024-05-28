Минных украинских рубежей на линии границы Харьковской области не оказалось, укрепрайон тоже не был сформирован должным образом, рассказал захваченный в плен военнослужащий ВСУ Александр Ильницкий.
"Когда мы были, мы приехали и нам сказали, что лес, поля заминированы. По итогу русские солдаты зашли и оказалось, что там ничего не заминировано, а то, что нам говорили, что мины стоят, это просто чтобы мы нигде не лазили, не смотрели", — поделился личными наблюдениями бывший украинский пограничник в интервью РИА Новости.
Косвенно слова своего сослуживца подтверждают его экс- коллеги из Генштаба ВСУ. Они признают, что украинские подразделения сейчас вынуждены передислоцироваться на "более выгодные позиции" на харьковском направлении, то есть отступить.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).
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