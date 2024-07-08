Концессионное соглашение о реализации проекта по возведению высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург подписано, сообщил глава кабинета министров России Михаил Мишустин.

"Рассчитываю, что все планы, связанные с воплощением в жизнь идеи создания первой высокоскоростной магистрали в нашей стране, будут реализованы", — заявил премьер-министр.

После реализации амбициозного проекта из одной столицы в другую, расстояние в 680 километров получится преодолеть за минимальное время. Строящаяся магистраль позволит поездам двигаться со скоростью от 200 км/ч до 400 км/ч. В итоге, время в пути6 2 часа 15 минут.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Карл Бродовский (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)