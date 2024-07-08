Концессионное соглашение о реализации проекта по возведению высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург подписано, сообщил глава кабинета министров России Михаил Мишустин.
"Рассчитываю, что все планы, связанные с воплощением в жизнь идеи создания первой высокоскоростной магистрали в нашей стране, будут реализованы", — заявил премьер-министр.
После реализации амбициозного проекта из одной столицы в другую, расстояние в 680 километров получится преодолеть за минимальное время. Строящаяся магистраль позволит поездам двигаться со скоростью от 200 км/ч до 400 км/ч. В итоге, время в пути6 2 часа 15 минут.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Карл Бродовский (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)
Байден ежедневно проходит неврологический тест
Президент Соединенных Штатов Джо Байден утверждает, что ежедневно проходит проверку по неврологии во время исполнения своих обязанностей как главы государства.
В Польше создадут "Украинский легион"
Добровольное воинское подразделение "Украинский легион" создадут на территории Польши, объявил узурпатор власти на Украины Владимир Зеленский.
Диетолог Лазуренко развеяла миф, что мультивитамины вызывают онкологию
Мультивитамины не могут вызвать онкологическое заболевание. Однако восполнять недостающие элементы в организме необходимо не через пищевые добавки, а посредством изменения своего рациона питания. Об этом NewsInfo.Ru сообщила диетолог, эндокринолог, нутрициолог с доказательным подходом, терапевт Наталья Львовна Лазуренко.
Президент одобрил использование остатков маткапитала на бытовые нужды
Президент России одобрительно воспринял предложение разрешить использование остатков материнского капитала на бытовые нужды. В рамках диалога главы государства с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" с такой просьбой обратилась одна из молодых мам.