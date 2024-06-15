В Сочи временно прекращена работа канатных дорог на курорте "Роза Хутор" из-за грозы, сообщает официальный Telegram-канал курорта. Канатные дороги "Кавказский Экспресс" и "Волчья скала" остановлены для обеспечения безопасности посетителей.
В связи с неблагоприятными погодными условиями также закрыты популярные туристические тропы "Панорама" и "Горизонт", аттракционы "Качели на Пике" и "Йети парк", а также несколько подвесных мостов. Дополнительно, родельбан на курорте также приостановил свою работу.
По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за риска возникновения смерчей над морем на участке от Магри до Веселого, что включает территорию Сочи и федеральную территорию Сириус.
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