В социальных сетях туристы отреагировали на предложение заместителя главы мэрии Сочи Светланы Калининой удвоить турпоток в городе к 2035 году до 15 миллионов человек в год. Планируется привлечение туристов за счёт строительства новых отелей и санаториев, улучшения транспортной инфраструктуры и расходов в размере 2,6 трлн рублей.

Однако 52% респондентов опроса в телеграм-канале "Крыша ТурДома" высказались против таких инициатив. Критики указали на загруженные дороги, перегруженную медицинскую инфраструктуру и низкое качество сервиса.

Специалисты предложили также развивать не только пляжный туризм, но и привлекать туристов в межсезонье с помощью различных активностей.

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