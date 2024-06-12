В социальных сетях туристы отреагировали на предложение заместителя главы мэрии Сочи Светланы Калининой удвоить турпоток в городе к 2035 году до 15 миллионов человек в год. Планируется привлечение туристов за счёт строительства новых отелей и санаториев, улучшения транспортной инфраструктуры и расходов в размере 2,6 трлн рублей.
Однако 52% респондентов опроса в телеграм-канале "Крыша ТурДома" высказались против таких инициатив. Критики указали на загруженные дороги, перегруженную медицинскую инфраструктуру и низкое качество сервиса.
Специалисты предложили также развивать не только пляжный туризм, но и привлекать туристов в межсезонье с помощью различных активностей.
Фото: commons.wikimedia.org/Trace (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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