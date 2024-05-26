Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.05.2024 : 89,7026
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.05.2024 : 97,0954
Gulf Air запустила чартерную программу Сочи-Бахрейн
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:02

Gulf Air запустила чартерную программу Сочи-Бахрейн

Туристы из Бахрейна начнут путешествовать в Сочи благодаря новой чартерной программе, запущенной авиакомпанией Gulf Air. Презентация туристических возможностей Сочи прошла в Манаме с участием представителей Минтуризма Краснодарского края, мэрии Сочи и туристического бизнеса. Еженедельные полеты будут выполняться на самолетах Airbus A321.

По словам Сергея Войтовича, гендиректора туроператора "Свой ТС", первые рейсы пользуются высоким спросом, и бронирование опережает другие направления. Туристы из Бахрейна проявляют интерес к различным аспектам отдыха в Сочи, включая наличие халяльных ресторанов, качество отелей, возможности для шопинга, а также горный отдых и пешеходные прогулки.

Программа рассчитана до середины сентября, но возможно её продление на круглогодичной основе из-за интереса туристов к снегу, который отсутствует в Бахрейне, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Alex Alex Lep (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Володин: Зеленский больше не может выступать от имени Украины

Володин: Зеленский больше не может выступать от имени Украины

Легитимность президента страны закончилась.

Читать полностью
Компания Metalplast представила на POLI AutoFEST 2024 тюнинг-проект на базе Dacia Duster

Компания Metalplast представила на POLI AutoFEST 2024 тюнинг-проект на базе Dacia Duster

Компания Metalplast представила на POLI AutoFEST 2024 уникальный тюнинг-проект на базе Dacia Duster. Этот кроссовер, созданный из дизельного Duster, оснащен пневматической подвеской, передним электромотором от Nissan Leaf мощностью 215 л. с., аккумулятором на 55 кВт·ч и имеет запас хода до 350 км.

Читать полностью

Общество

В США разработали методику защиты материалов от бактериальных инфекций

В США разработали методику защиты материалов от бактериальных инфекций

В Технологическом институте Джорджии разработали инновационную методику защиты материалов от бактериальных инфекций без применения химикатов и антибиотиков.

Читать полностью
Врач Кутушов: оливковое масло может помочь в защите от деменции

Врач Кутушов: оливковое масло может помочь в защите от деменции

Врач-токсиколог Михаил Кутушов выделил оливковое масло как продукт, способный защитить мозг от деменции и других возрастных изменений.

Читать полностью

Новости