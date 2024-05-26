Туристы из Бахрейна начнут путешествовать в Сочи благодаря новой чартерной программе, запущенной авиакомпанией Gulf Air. Презентация туристических возможностей Сочи прошла в Манаме с участием представителей Минтуризма Краснодарского края, мэрии Сочи и туристического бизнеса. Еженедельные полеты будут выполняться на самолетах Airbus A321.

По словам Сергея Войтовича, гендиректора туроператора "Свой ТС", первые рейсы пользуются высоким спросом, и бронирование опережает другие направления. Туристы из Бахрейна проявляют интерес к различным аспектам отдыха в Сочи, включая наличие халяльных ресторанов, качество отелей, возможности для шопинга, а также горный отдых и пешеходные прогулки.

Программа рассчитана до середины сентября, но возможно её продление на круглогодичной основе из-за интереса туристов к снегу, который отсутствует в Бахрейне, сообщает Tourdom.Ru.

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