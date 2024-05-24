Ксения Собчак отметилась на статусном событии в Каннах, благотворительном балу amfAR Cinema Against AIDS, в дорогом модном наряде, сообщает "Комсомольская правда". Россиянка предпочла элегантный черный брючный костюм от модного дома Schiaparelli. Украшения и аксессуары также из числа элитных, дополнили образ. За свою роскошную экипировку Собчак, по информации СМИ, отдала более двух миллионов рублей.
На светском рауте в одном помещении Ксения Собчак была среди звезд первой величины. Конферанс на шоу организовали голливудская актриса Деми Мур и певица Шер. По красной дорожке продефилировали супермодели Хайди Клум, Белла Хадид, Диана Крюгер, Эльза Хоск, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон и другие VIP-персоны.
Мероприятие прошло в рамках Каннского кинофестиваля. российская телеведущая, судя по её сообщениям в социальных сетях, посетила несколько премьер киносмотра.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/GabboT (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
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