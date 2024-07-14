Собака преследовала группу участниц финального забега на дистанции 800 метров на стартовавшем в Краснодаре первенстве России по легкой атлетике среди легкоатлетов до 20 лет. Животное отстало от спортсменок после первого круга, сообщает ТАСС.

Технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Клочкова заявила что участницы состязаний не стали подавать протест в связи с инцидентом.

Наблюдатель пояснила, что собака была спокойная, "никому вреда не причинила и ритм соревнований не нарушила".

Победительница забега Анна Банатова и еще две участницы в ходе забега и вовсе установили личные рекорды, занявшие второе и третье места — личные рекорды сезона.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Tobias Weidner (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)