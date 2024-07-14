Собака преследовала группу участниц финального забега на дистанции 800 метров на стартовавшем в Краснодаре первенстве России по легкой атлетике среди легкоатлетов до 20 лет. Животное отстало от спортсменок после первого круга, сообщает ТАСС.
Технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Клочкова заявила что участницы состязаний не стали подавать протест в связи с инцидентом.
Наблюдатель пояснила, что собака была спокойная, "никому вреда не причинила и ритм соревнований не нарушила".
Победительница забега Анна Банатова и еще две участницы в ходе забега и вовсе установили личные рекорды, занявшие второе и третье места — личные рекорды сезона.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Tobias Weidner (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
Дональд Трамп прилетел после нападения в Нью-Джерси
Самолёт бывшего президент Соединенных штатов Дональда Трампа, в которого стреляли сегодня на предвыборном митинге в городе Батлер, штата Пенсильвания, приземлился в Нью-Джерси. Политик планирует провести ночь в своем частном гольф-клубе недалеко от аэропорта. Несколько часов назад его раненного кандидата в президенты США выписали из больницы.
Ambito: около 10 тыс. аргентинских компаний обанкротились после прихода к власти Милея
В Аргентине после прихода к власти президента Хавьера Милея фиксируется колоссальный спад деловой активности. Ассоциация национальных бизнесменов и деловых женщин за развитие Аргентины (ENAC) обнародовала аналитику, согласно которой в стране отмечено падение экономики сравнимое с периодом пандемии коронавируса и жесточайших ограничений, действовавших в государстве в 2020-м году.
В Канаде узнали, что посещение религиозных служб помогает детям формировать чувство смысла
Исследование канадских ученых из Университета Сейнт Пол в Оттаве показало, что у детей, испытывающих высокое чувство смысла в повседневной жизни, наблюдается лучшее психическое здоровье.
NPP: обнаружена связь между употреблением кофе и ожирением
Исследователи из Канады, США и Нидерландов обнаружили гены, отвечающие за тягу к кофе и связь между любовью к кофеину и склонностью к ожирению.