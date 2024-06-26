С будущего года, за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени, придется заплатить вместо 1,6 тыс. руб. 5 тыс. руб., такова суть вносимых минфином РФ поправок в действующее в стране финансовое законодательство. В рамках большой налоговой реформы пересматривается целый пакет статей НК России в части государственных пошлин и сборов.

Депутаты Госдумы уже одобрили идеологию переформатирования законодательства в первом чтении. Перед втором, ключевым чтением, в документы вносятся определяющие на многие годы поправки. Одна из них касается смены персональных данных.

По закону, гражданин России имеет право поменять имя, фамилию или отчество. Для этого необходимо подать заявление в отдел ЗАГС по месту жительства или регистрации рождения. На согласование перемены имени с органом ЗАГС дается один месяц. Данная услуга с будущего года вероятно подорожает почти в трое.

Также в цене прибавят пошлины за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, а равно предоставление свидетельств, — с 650 руб. до 700 руб.

Пошлина за выдачу повторного свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния вырастет с 350 руб. до 500 руб., а за выдачу гражданам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов — с 200 руб. до 350 руб.

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