Качество молочной продукции на российских прилавках улучшается. но при этом значительная часть в этом сегменте по прежнему не соответствует даже техническим регламентам, констатировал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Есть качественный скачок, который молочная промышленность сделала за последние годы благодаря обеспечению прослеживаемости товарных потоков за счет аналитических модулей искусственного интеллекта Россельхознадзора. Вместе с тем выявлен серьезный объем нарушений в части качества и безопасности молочных продуктов", — заявил глава надзорного ведомства в ходе Всероссийского молочного конгресса.

В частности, согласно свежим данным масштабного мониторинга, проведённого службой выявлены несоответствия требованиям технических регламентов в 24,5% сливочного масла, в 21,8% — творога, в 12,2% — сыра. В целом, отрасль нуждается в увеличении производства для выхода на самообеспечение молочной продукцией и развития экспорта, считает Сергей Данкверт.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Кагор (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).