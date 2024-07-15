Пермские следователи установили мотив убийства 9-летнего сына Ириной Шатовой. Обвиняемая хотела после гибели ребёнка свести счёты с жизнью из-за серьезных финансовых долгов, мальчика задушила во сне для того, чтобы он "не оставался один", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.
Сейчас пермячке предъявлено обвинение по ст. 105 ч. 2., следствие вышло с ходатайством в Ленинский районный суд Перми о заключении жительницы Мотовилихинсокого района под стражу. Также по делу планируется проведести весь комплекс предусмтренных законом экспертиз.
На данный момент официально установлено что жителем Перми ранним утром 12 июля в чемодане на контейнерной площадке по утилизации твердых бытовых отходов обнаружено тело ребёнка на вид 6-8 лет. У подростка есть признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ран тела, а также имеются признаки асфиксии (удушения). Личность подростка, как и его матери, которая привезла страшный груз в центральный планировочный район краевого центра установлена.
Сейчас решается вопрос об избрании 34-летней матери убитого ребёнка меры пресечения.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю
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