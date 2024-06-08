Почти два десятка карет скорой медицинской помощи, которые работают в приграничной зоне, в Белгородской области, оснащены теперь комплексами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Оборудование, которое помогает нам бороться с беспилотниками. Продолжаем эту работу, в работе сейчас еще 11 автомобилей. Будем работать и с другими видами транспорта", — пояснил глава субъекта федерации.

Специальные автомобили комплектуются РЭБ "Волнорез", сообщают СМИ. Медицинский транспорт эвакуирует мирных жителей из районов, куда регулярно прилетают дроны-камикадзе.

Разработчик назвал адаптацию защитного комплекса не простым в технологическом плане решением — было необходимо не допустить радиоэлектронного влияния систем на реанимационное и другое медицинское оборудование. Сейчас тестирование показало: подавители сигнала никак не помешают работе основных медприборов: кардиографа, аппарата ИВЛ и других.

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