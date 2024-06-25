Эксперты "Авито Авто" проанализировали рынок новых и подержанных автомобилей Skoda в России за период с января по май 2024 года. Среди новых машин наибольшей популярностью пользуется кроссовер Kodiaq, который занимает более половины всех объявлений (53,33%) и лидирует по спросу (45,95%). Следом идут Karoq и Octavia с существенно меньшими долями объявлений и спроса.

Среди подержанных автомобилей лидирует Octavia, которая составляет 43,08% предложений и 49,74% спроса, а на втором месте — Rapid. Остальные модели, включая Fabia и Yeti, также показали устойчивый спрос и предложение на рынке подержанных авто.

Фото: flickr.com/Ivan Radic (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)