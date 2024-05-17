Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине по причине того, что данный документ признает план президента Украины Владимира Зеленского как единственно верный. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании в Страсбурге.

Сийярто отметил, что для венгерского руководства это неприемлемо. Он заявил, что другие политики из разных стран разработали множество планов, которые ничем не уступают формуле мира Зеленского.

Сийярто предложил включить в документ резолюции и другие планы по мирному урегулированию конфликта на Украине, но эту затею отклонило большинство заседавших в Совете Европы.

Фото: flickr.com /Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)