Швейцарскими потребителями в январе этого года было ввезено 5,7 тонны золота российского происхождения почти на 380 млн долларов, в феврале уже лишь 237 килограммов на 15,6 млн долларов, а в марте оборот достиг минимума: 37 килограммов на 2,4 млн долларов, сообщает РИА Новости. Аналитики считают, что причина колоссального снижения импорта драгметалла кроется в ужесточении санкционного давления со стороны США и ЕС.

До недавнего времени в альпийские страну российское золото шло через третьи юрисдикции, и в целом наше государство занимало вторую строчку в рейтинге поставщиков этого товара в конфедерацию. Сейчас подходящие для обхода рестрикций пути сократились, вектор поставок российского золота окончательно смещается на восток, констатируют эксперты.

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