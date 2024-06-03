Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 90,1915
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 97,7908
El Universal: Шейнбаум, по данным экзитполов, побеждает на выборах президента Мексики
  1. Главная
  2. Мир
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 6:59

El Universal: Шейнбаум, по данным экзитполов, побеждает на выборах президента Мексики

Правящая в Мексике партия Morena объявила победителем выборов президента страны Клаудию Шейнбаум. Голосование состоялось 2 июня. Руководитель партийного объединения Марио Дельгадо заявил ночью после закрытия избирательных участков, что по экзитполам их кандидат почти в два раза опережает ближайшего конкурента — представителя оппозиции Сочитль Гальвес.

По самым первым результатам местного Центризбиркома, основанным на обработке бюллетеней с 7500 участков, Шейнбаум набирает 58,4% голосов, Гальвес — 30,4%. Итоговые результаты мексиканского волеизъявления будут официально объявлены 5-8 июня.

Впервые в истории латиноамериканского государства оба самых популярных кандидата — женщины. 70-летний Лопес Обрадор, возглавляющий страну с 2018 года, не выдвигал свою кандидатуру.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/EneasMx (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

Мир

Reuters: коалиция Вучича лидирует на повторных выборах в Сербии

Reuters: коалиция Вучича лидирует на повторных выборах в Сербии

Правящая коалиция лидирует в 85 из 89 городах и муниципалитетах, в том числе в Белграде, где голосование состоялись повторно из-за митингов оппозиции, заявил председатель входящей в объединение Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич, сообщает Reuters.

Читать полностью
Главный редактор The Washington Post покидает свой пост

Главный редактор The Washington Post покидает свой пост

Главный редактор крупнейшего мирового издания The Washington Post Салли Базби решила сложить с себя полномочия, анонсировало предстоящие кадровые изменения само СМИ. Журналистка заняла этот пост три года назад. Она стала первой женщиной - главным редактором The Washington Post. Причина ухода главреда не уточняется.

Читать полностью

Общество

Мясников: прогулки способствуют насыщению сердца кислородом

Мясников: прогулки способствуют насыщению сердца кислородом

Мясников рекомендует пациентам, которые перенесли инфаркт, сохранять постоянную связь с их лечащим врачом.

Читать полностью
Food & Function: клюква необходима для здоровья сердца

Food & Function: клюква необходима для здоровья сердца

В Лондоне провели исследование, которое показало, что включение клюквы в ежедневный рацион способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.

Читать полностью

Новости