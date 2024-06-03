Правящая в Мексике партия Morena объявила победителем выборов президента страны Клаудию Шейнбаум. Голосование состоялось 2 июня. Руководитель партийного объединения Марио Дельгадо заявил ночью после закрытия избирательных участков, что по экзитполам их кандидат почти в два раза опережает ближайшего конкурента — представителя оппозиции Сочитль Гальвес.
По самым первым результатам местного Центризбиркома, основанным на обработке бюллетеней с 7500 участков, Шейнбаум набирает 58,4% голосов, Гальвес — 30,4%. Итоговые результаты мексиканского волеизъявления будут официально объявлены 5-8 июня.
Впервые в истории латиноамериканского государства оба самых популярных кандидата — женщины. 70-летний Лопес Обрадор, возглавляющий страну с 2018 года, не выдвигал свою кандидатуру.
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