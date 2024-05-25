Министр обороны Соединённых штатов Ллойд Остин после успешно проведённой медицинской процедуры, связанной с проблемами с мочевым пузырем, благополучно вернулся к работе в Пентагоне, сообщает РБК.

Мужчина прошёл «элективную минимально инвазивную нехирургическую процедуру» в национальном военном медицинском центре Уолтера Рида. Весь процесс лечения продлился два с половиной часа. На этот период полномочия главы Пентагона были предоставлены его заместителю Кейтлин Хикс.

В конце прошлого года у Остина выявили онкологическое заболевание, ему удалили опухоль и выписали из больницы. Однако 1 января этого года его вновь госпитализировали из-за осложнений.

В Белом доме узнали о госпитализации шефа Пентагона лишь спустя несколько дней. Данная ситуация вызвала резонанс в американских СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Министр обороны США (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).