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РБК: шеф Пентагона вернулся к работе после медпроцедуры
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:30

РБК: шеф Пентагона вернулся к работе после медпроцедуры

Министр обороны Соединённых штатов Ллойд Остин после успешно проведённой медицинской процедуры, связанной с проблемами с мочевым пузырем, благополучно вернулся к работе в Пентагоне, сообщает РБК.

Мужчина прошёл «элективную минимально инвазивную нехирургическую процедуру» в национальном военном медицинском центре Уолтера Рида. Весь процесс лечения продлился два с половиной часа. На этот период полномочия главы Пентагона были предоставлены его заместителю Кейтлин Хикс.

В конце прошлого года у Остина выявили онкологическое заболевание, ему удалили опухоль и выписали из больницы. Однако 1 января этого года его вновь госпитализировали из-за осложнений.

В Белом доме узнали о госпитализации шефа Пентагона лишь спустя несколько дней. Данная ситуация вызвала резонанс в американских СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Министр обороны США (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).

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