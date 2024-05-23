Заместителя главы Генштаба ВС РФ генерала-лейтенанта Вадима Шамарина подвергнут проверке по делу о получении взяток. Об этом сообщило ТАСС.

Собеседник из органов сообщил ТАСС информацию о том, что сейчас активно идет проверка и сбор доказательной базы в отношении Шамарина.

Сотрудники следствия не исключают возможности, что замглавы Генштаба был причастен и не к одному прецеденту получения взяток, также в ходе расследования могут появиться новые лица, являющиеся еще одними фигурантами по делу Шамарина.

Генерал-лейтенант был арестован в этот четверг, 23 мая. Ему предъявлено обвинение в получении взятки, на его личное движимое и недвижимое имущество был наложен арест.

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