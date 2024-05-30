Супруги погибших участников спецоперации получили возможность одновременно оформить две пенсии - при наличии детей. Соответствующий нормативный акт президент России Владимир Путин подписал накануне.
Так же принято решение о специальных доплатах к пенсиям тех военных служащих, которые удостоены ордена Святого Георгия, сообщает пресс-служба кремля. Законодательно закреплено, что независимо от возраста, трудоспособности супруги погибших участников специальной операции с детьми будут получать одновременно две пенсии - страховую и по потере кормильца - до достижения детьми возраста 23 лет.
При этом установлено важное условие, что вдовы не вступают в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на пенсионное обеспечение. Ранее господдержка оказывалась родственникам погибших военнослужащих, воспитывающим детей до 8 лет.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/彼得堡的十月 (Attribution-Share Alike 4.0)
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