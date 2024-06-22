Сбербанк рассчитывает в текущем году получить больше прибыли, чем в предыдущем году, за счет роста кредитования и внедрения новых технологий, сообщил президент — председатель правления банка Герман Греф.

"Для финансовых учреждений это непростой период с позиции регулятивного давления. Мы растем не так быстро, конечно же, как в прошлом году, но, тем не менее, позитивная динамика есть", — заявил топ-менеджер.

Сбер до конца года прогнозирует завершить переход на собственную платформу и начать активно, уже в промышленном масштабе применять новые модели генеративного искусственного интеллекта. Второе — это, наращивание кредитного портфеля, резюмирует глава Сбербанка.

Сбербанк в минувшем году получил 1 трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза выше результата за 2022 год (287,8 млрд рублей).

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