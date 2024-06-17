Сбер стал ключевым игроком на рекламном рынке страны. По данным компании AdIndex бюджет крупнейшего банка на продвижение в 2023-м году достиг 30 млрд рублей. Указанные расходы — это продвижение всех продуктов экосистемы Сбера, включая Сбербанк, Домклик, МегаМаркет, Самокат, Сбер Еаптека и ряд других проектов.

Речь идёт о рекламе торговых марок, конкретных продуктов, pr-акций. Соответственно, Сбер задействовал практически весь спектр доступных сейчас вариантов продвижения. От классики: газеты, радио, наружная реклама, телевидение, до новых медиа. Интернет, социальные сети, партнёрские проекты.

Второе место, по данным мониторинга рынка поделили Яндекс и Ozon. Они инвестировали в рекламу примерно по 15 млрд рублей каждый. Замыкают "золотую" пятерку рекламодателей в нашей стране TCS Group Holding (материнская компания "Т-Банка", затраты на рекламу — 11 миллиардов рублей) и "Альфа-банк" (10 миллиардов).

По данным аналитиков объемы расходов на рекламу в минувшем году выросли практически во всех сегментах. В текущем году, рекламный рынок не снижается. Его основные игроки лишь усиливают маркетинговый напор.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Smallworldsocial (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)