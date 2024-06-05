Сати Казанова выставила требования на более чем полмиллиона рублей из-за отменённого выступления в день траура по "Крокусу". Организаторы заявили СМИ, что исполнительница хотела провести концерт несмотря на скорбную дату, а после отказа запросила вернуть ей средства за оплаченную ранее аренду аренду, сообщает SHOT.

Творческий вечер экс-солистки группы "Фабрика" был запланирован в клубе "Баунс" 24 марта, но этот день в нашей стране объявили общероссийский траур по жертвам теракта в "Крокусе". Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Ивент-пространство Omega Events, компания через которую организуют выступления звёзд в "Баунсе", уведомило продюсерскую группу Сати об отмене концерта и предложило перенести его на другую дату.

Однако представители певицы, как уверяют организаторы, якобы настаивали на проведении мероприятия, несмотря на траур, а после отказа потребовали вернуть деньги за аренду. Им пояснили, что по условиям соглашения это невозможно, так как концерт отменён "по независящим от них обстоятельствам".

После этого артистка решила вернуть потраченные денежные средства за аренду клуба через суд. Сумма требований 614 тысяч рублей. Иск подан на юрлицо организаторов ООО "Сикс". Время и место рассмотрениядела сейчас уточняется.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Министерство образования и науки Республики Татарстан (Creative Commons Attribution 4.0 International)