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МЧС инициируют штрафы сапсерферам, препятствующим работе спасателей
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МЧС инициируют штрафы сапсерферам, препятствующим работе спасателей

Сапсерферов, людей стоя на доске передвигающихся по водоёму, и препятствующих работе спасателей, стоит привлекать к административной ответственности, заявил старший госинспектор центра по маломерным судам главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров.

Офицер посетовал, что согласно статистике в акватории становится всё больше тех, кто пользуется сапбордами. По словам инспектора, из-за них часто невозможно проплыть на лодке, к тем, кома бывает нужна помощь.

По информации МЧС готовятся поправки в действующее законодательство. подразумевающие административные штрафы для нарушителей норм поведения на воде, резюмировал специалист.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Текесквитенго (Creative Commons CC0 1.0)

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