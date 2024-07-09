Сапсерферов, людей стоя на доске передвигающихся по водоёму, и препятствующих работе спасателей, стоит привлекать к административной ответственности, заявил старший госинспектор центра по маломерным судам главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров.

Офицер посетовал, что согласно статистике в акватории становится всё больше тех, кто пользуется сапбордами. По словам инспектора, из-за них часто невозможно проплыть на лодке, к тем, кома бывает нужна помощь.

По информации МЧС готовятся поправки в действующее законодательство. подразумевающие административные штрафы для нарушителей норм поведения на воде, резюмировал специалист.

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