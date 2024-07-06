В Samsung рассказали, что начиная с 2026 года ИИ-функции Galaxy AI станут платными. До этого момента, до конца 2025 года, пользователи смогут пользоваться этими функциями бесплатно.
ИИ-функции были введены в 2023 году вместе со смартфонами Galaxy S24 и позже расширены на другие флагманские устройства компании. Новость о платности функций подтверждает ранее обсуждаемые слухи о монетизации.
В связи с высокими затратами на разработку и поддержку ИИ, аналогичные шаги могут предпринять и другие компании, такие как Apple.
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