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Samsung представит складные Galaxy Z 10 июля на презентации Galaxy Unpacked 2024
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:34

Samsung представит складные Galaxy Z 10 июля на презентации Galaxy Unpacked 2024

Samsung официально анонсировала проведение презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже. На мероприятии представят новые складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Flip6, смарт-часы Galaxy Watch7 и Watch Ultra, беспроводные наушники Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro, а также инновационное устройство — "умное" кольцо Galaxy Ring.

Также ожидается анонс новых функций искусственного интеллекта Galaxy AI. Презентация планшетов серии Galaxy Tab S10 запланирована на начало 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org/Danish971 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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