Samsung официально анонсировала проведение презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже. На мероприятии представят новые складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Flip6, смарт-часы Galaxy Watch7 и Watch Ultra, беспроводные наушники Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro, а также инновационное устройство — "умное" кольцо Galaxy Ring.
Также ожидается анонс новых функций искусственного интеллекта Galaxy AI. Презентация планшетов серии Galaxy Tab S10 запланирована на начало 2025 года.
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