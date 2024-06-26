Samsung официально анонсировала проведение презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже. На мероприятии представят новые складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Flip6, смарт-часы Galaxy Watch7 и Watch Ultra, беспроводные наушники Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro, а также инновационное устройство — "умное" кольцо Galaxy Ring.

Также ожидается анонс новых функций искусственного интеллекта Galaxy AI. Презентация планшетов серии Galaxy Tab S10 запланирована на начало 2025 года.

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