Аналитическое агентство Stocklytics выявило, что уровни электромагнитного излучения в смартфонах Samsung серий A и S22 приближаются к опасным значениям. Уровень SAR (удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии) для этих моделей почти достигает европейского предела в 2 Вт/кг, причём для Galaxy A31 он составляет 1,68 Вт/кг.
Показатели измерялись для разных частей тела, таких как грудь и голова. Длительное воздействие электромагнитного излучения может вызывать негативные последствия для здоровья, включая тошноту, головную боль и ухудшение памяти.
Однако, в новых моделях Galaxy S24 Samsung снизила уровни SAR до 1,06 и 1,30 Вт/кг для головы и груди соответственно, что свидетельствует о возможности контроля уровня электромагнитного излучения производителем.
Фото: commons.wikimedia.org/Danish971 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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