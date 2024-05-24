Проект нормативного акта о штрафах для водителей средств индивидуальной мобильности хотят дополнить взысканием в 30 тыс. руб. в качестве наказания за вождение с телефоном в руках без устройства hands-free, сообщает РБК со ссылкой на источнике в Совете Федерации.
Законопроект, разработанный сенаторами Андреем Клишасом, Артёмом Шейкиным, Ириной Рукавишниковой и Владимиром Полетаевым ранее был одобрен кабинетом министров, правда с оговоркой, что документ будет доработан.
Планируется, что уже в июне нормативный акт будет рассмотрен в парламенте уже с учетом внесённых поправок. А заработать нововведения могут уже осенью текущего года, прогнозируют законодатели.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Polzprogi (Attribution-Share Alike 4.0).
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