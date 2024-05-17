Воздушно-космические силы РФ успешно организовали пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военными спутниками на борту, сообщает пресс-служба минобороны страны. Примечательно, что отчетливо было видно отделение второй ступени объекта. Они были видны в небе одновременно.
Явление очень редкое и стать его свидетелем позволили идеальные погодные северные условия, сообщил журналистам инженер-испытатель Владас Стариченко. В космос объект отправился с самого северного космодрома планеты Плесецк в Архангельской области. За уникальным явлением наблюдали 50 воспитанников Суворовских училищ и кадетов, сообщают СМИ.
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