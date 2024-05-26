Индексация будет произведена в режиме онлайн со дня рождения пенсионера. Ее получат 4,4 млн человек. По факту пожилые граждане, которые в мае отметили 80-летний юбилей, в июне получат повышенную фиксированную выплату в составе пенсии.

В текущем году она составляет 8,1 тыс. руб., именно её и поднимут ее до 16,2 тыс. руб., сообщает «Парламентская газета». В социальном фонде страны особо отмечают, что данная мера не относится к получающим страховые пенсии старше 80 лет по инвалидности или потере кормильца. Им поддержка от государства уже проиндексирована.

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