Индексация будет произведена в режиме онлайн со дня рождения пенсионера. Ее получат 4,4 млн человек. По факту пожилые граждане, которые в мае отметили 80-летний юбилей, в июне получат повышенную фиксированную выплату в составе пенсии.
В текущем году она составляет 8,1 тыс. руб., именно её и поднимут ее до 16,2 тыс. руб., сообщает «Парламентская газета». В социальном фонде страны особо отмечают, что данная мера не относится к получающим страховые пенсии старше 80 лет по инвалидности или потере кормильца. Им поддержка от государства уже проиндексирована.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Maj Borg (Creative Commons Attribution 1.0 Generic).
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