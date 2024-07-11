Служба внешней разведки РФ поделилась документами о работе своих американских коллег по поискам замены Владимиру Зеленскому. Это следует из рассекреченной майской шифрограммы, опубликованной в специальном издании "Разведчик".

"Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым", — цитирует автор материала перехваченный сведения.

Также в утечке речь идёт о контактах ещё с двумя украинскими политиками. Депутатом Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Кто-то из вышеназванного квинтета вполне может возглавить киевский режим, в случае, если в этом возникнет необходимость, утверждается в публикации.

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