Делом осквернившей Вечный огонь школьницы и подмосковной Рузы занимаются следователи СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе расследования уголовного дела против 14-летней девочки, которая пожарила сосиски на Вечном огне, сообщает пресс-служба СК РФ.
Деяния правонарушительницы подпадают по статьи об осквернении символов воинской славы и вандализме - ч. 3 ст. 354.1 и ст. 214 Уголовного кодекса. Подросток в настоящий момент на свободе. С ней, как и с её родителями проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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На российский рынок выходят яблоки из КНДР
На рынок российских фруктов уже в ближайшее время придут северокорейские яблок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Соответствующее соглашение достигнуто между РФ и КНДР в конце июня. Первые поставки товарных партий могут пересечь границу двух стран уже этим летом.
Daily Mail: Байден сделал вопиющую оговорку в речи о покушении на Трампа
Действующий глава США Джо Байден совершил возмутительную оговорку в ходе спецобращения к нации по поводу недавнего нападения в Пенсильвании на экс-президента Дональда Трампа. Об этом информирует британская газета-таблоид The Daily Mail.
HealthDay: появился эффективный тест определения раннего предрака шейки матки
Ученые разработали эффективный диагностический метод, который показывает предраковое состояние шейки матки с точностью до 80%, сообщает информационный ресурс HealthDay. Специальный анализ мочи заменит применяющийся сейчас тест: мазок Папаниколау, который требует осмотра у гинеколога.
Музаев: в России не отменят ЕГЭ, пока не появится достойная альтернатива
В России не собираются убирать Единый государственный экзамен, пока не будет найдена достойная замена. Об этом сообщил информационному агентству "Интерфакс" глава Рособрнадзора Анзор Музаев.