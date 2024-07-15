Делом осквернившей Вечный огонь школьницы и подмосковной Рузы занимаются следователи СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе расследования уголовного дела против 14-летней девочки, которая пожарила сосиски на Вечном огне, сообщает пресс-служба СК РФ.

Деяния правонарушительницы подпадают по статьи об осквернении символов воинской славы и вандализме - ч. 3 ст. 354.1 и ст. 214 Уголовного кодекса. Подросток в настоящий момент на свободе. С ней, как и с её родителями проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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