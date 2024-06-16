Ростовский изолятор, в котором утром произошёл захват в заложники двоих сотрудников, был переполнено. Сверх установленных нормативов в учреждении содержались более трёхсот заключённых. В их числе около 40 несовершеннолетних, также там находились и женщины, сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с захватом заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело возбуждено по ст. 206 Уголовного кодекса РФ (захват заложника). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

В настоящий момент заложники освождены. Террористы, оказавшие сопротивление сотрудникам спецподразделений ликвидированы.

Фото: duma.gov.ru (Creative Commons Attribution-ShareAlike)