В черный список Евросоюза попали певец Shaman, актер Иван Охлобыстин, певица Полина Гагарина, олимпийская чемпионка Мария Киселева и несколько других российских медийных персон.
Под рестрикциями также оказались Фонд Рамзана Кадырова, "Уральские авиалинии", Международный детский центр "Артек", Белорусский республиканский союз молодежи и группа компаний "Волга Днепр". Всего в новом пакете европейских санкций 116 физических и юридических лиц, в том числе иностранных (компании из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ).
В силу очередной пакет ограничений вступает 25 июня 2024 года. Совет ЕС решил также ввести меры по приостановке вещательной или направленной против объединения деятельности целого пула отечественных медиа: в частности издания "Известия", "Российской газеты", Voice of Europe и РИА Новости.
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