Один из самых крупных сервисов доставки в России СДЭК столкнулся с серьезными техническими проблемами, из-за чего уже три дня не может произвести выдачу посылок клиентам. Об этом проинформировала компания своих клиентов.

В СДЭК сообщили, что на утро 28 мая сумели восстановить полноценную работу системы, но на данный момент не могут возобновить обслуживание. Компания заверила клиентов, что все их посылки находятся в полной безопасности и сохранности.

Организация пообещала принять все возможные меры, чтобы произвести выдачу посылок. Стало известно, что ошибка заключается в нарушении работы вычислительных мощностей, что привело к техническим сбоям сайта и приложения СДЭК.

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