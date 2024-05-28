Один из самых крупных сервисов доставки в России СДЭК столкнулся с серьезными техническими проблемами, из-за чего уже три дня не может произвести выдачу посылок клиентам. Об этом проинформировала компания своих клиентов.
В СДЭК сообщили, что на утро 28 мая сумели восстановить полноценную работу системы, но на данный момент не могут возобновить обслуживание. Компания заверила клиентов, что все их посылки находятся в полной безопасности и сохранности.
Организация пообещала принять все возможные меры, чтобы произвести выдачу посылок. Стало известно, что ошибка заключается в нарушении работы вычислительных мощностей, что привело к техническим сбоям сайта и приложения СДЭК.
Фото: commons.wikimedia.org/Gone Postal (Creative Commons ShareAlike 1.0 License)
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