Из России вскоре можно будет напрямую улететь на Занзибар. Минтранс РФ со своими коллегами из Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении между двумя государствами.

"Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО", — говорится в официальном сообщении транспортных властей нашей страны.

Ранее глава диппредставительства Танзании в России Фредрик Ибрахим Кибута сообщил журналистам, что между двумя государствами планируется открыть прямое авиасообщение. О сроках будет понятно в ближайшее время.

В частности россиянам станет ближе отдых на одном из самых известных туристических мест. Занзибар — это архипелаг из 75 островов, которые растянулись вдоль восточного берега Африки и омываются водами Индийского океана. Вот эта локация и входит в государство Танзания.

Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Оливье Лежад (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)