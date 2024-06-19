Из России вскоре можно будет напрямую улететь на Занзибар. Минтранс РФ со своими коллегами из Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении между двумя государствами.
"Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО", — говорится в официальном сообщении транспортных властей нашей страны.
Ранее глава диппредставительства Танзании в России Фредрик Ибрахим Кибута сообщил журналистам, что между двумя государствами планируется открыть прямое авиасообщение. О сроках будет понятно в ближайшее время.
В частности россиянам станет ближе отдых на одном из самых известных туристических мест. Занзибар — это архипелаг из 75 островов, которые растянулись вдоль восточного берега Африки и омываются водами Индийского океана. Вот эта локация и входит в государство Танзания.
Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Оливье Лежад (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
Standard: экоактивисты решили облить краской Стоунхендж
Сторонники движения Just Stop Oil испачкали Стоунхендж краской. О порче внесённого в список Всемирного наследия каменного мегалитического сооружения сообщил Standard.
Автопроизводитель Ferrari выпустит свой первый электрокар за 47 миллионов рублей
Итальянская компания Ferrari в скором времени выпустить первый электромобиль в своей коллекции. Об этом информирует агентство новостей Reuters.
В Петербурге начальству библиотеки пришлось извиняться перед Z-поэтом
В Санкт-Петербурге руководство Центральной библиотеки имени Паустовского должно было просить прощения за отказ организовать мероприятие, посвящённое Z-поэзии. О произошедшем информировало общественно-политическое интернет-издание «Фонтанка.ру».
Эксперт Ковальков: стоит ли употреблять в пищу куриную кожу
Как нужно есть курицу, чтобы не навредить здоровью.