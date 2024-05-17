Тела российского и канадского граждан перепутали в морге

Тела канадского и российского граждан перепутали в Гаване.

Канадская семья, проживающая в Лавале, получила тело российского гражданина Ильи Нероева, который был на 20 лет младше их настоящего родственника. Семья же россиянина получила тело канадца.

Оказывается, подобная путаница случилась по той причине, что при оформлении документов в Гаване работники морга допустили грубейшую ошибку.

Чуть позже вдова погибшего на Кубе Нероева Татьяна Нероева сообщила, что по ошибке похоронила чужого человека, а не собственного супруга. Татьяна ждала тело мужа три недели из Кубы, на данный момент она ожидает результата ДНК-теста, чтобы вернуть мужа домой.

Фото: flickr.com/Agência Brasil Fotografias (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)