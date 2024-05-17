Тела российского и канадского граждан перепутали в морге

Тела канадского и российского граждан перепутали в Гаване.
Канадская семья, проживающая в Лавале, получила тело российского гражданина Ильи Нероева, который был на 20 лет младше их настоящего родственника. Семья же россиянина получила тело канадца.
Оказывается, подобная путаница случилась по той причине, что при оформлении документов в Гаване работники морга допустили грубейшую ошибку.
Чуть позже вдова погибшего на Кубе Нероева Татьяна Нероева сообщила, что по ошибке похоронила чужого человека, а не собственного супруга. Татьяна ждала тело мужа три недели из Кубы, на данный момент она ожидает результата ДНК-теста, чтобы вернуть мужа домой.
Фото: flickr.com/Agência Brasil Fotografias (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
МИД Литвы потребовал прекратить гонения на литовских политиков со стороны МВД РФ
16 мая МИД Литвы вызвал российского представителя посольства РФ в стране. Представителю РФ выдали ноту с протестом из-за решения России внести ряд литовских политических деятелей в розыск.
Виктор Орбан выступил с заявлением относительно здоровья Роберта Фицо
Роберт Фицо и миролюбивая позиция Словакии очень бы пригодились тем силам, которые противостоят милитаризации Украины, считает премьер-министр Венгрии.
ВТБ: мошенники звонят россиянам с предложением продлить срок действия карты
Злоумышленники похищают деньги россиян с помощью вредоносного ПО.
Иноагент Макаревич поднял себе гонорар после переезда в Израиль
Музыкант-иноагент Андрей Макаревич поднял стоимость своих выступлений почти на 15%, сообщают СМИ. Свой гонорар экс-участник "Машины времени" увеличил до 35 тыс. евро, это на пять тыс. евро больше, чем двумя годами ранее, сообщает telegram-канал Mash.