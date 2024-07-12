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Россия первой в мире начала переобучать специалистов для работы на реакторах нового поколения
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Россия первой в мире начала переобучать специалистов для работы на реакторах нового поколения

Россия впервые в мире начала переобучение специалистов атомной отрасли для работы с реакторами нового поколения IV и в области двухкомпонентной ядерной энергетики. Такое обучение проводится в Технической академии Росатома и разработано в сотрудничестве с проектом "Прорыв".

Новые программы обучения касаются основ двухкомпонентной ядерной энергетики и работы с инновационными реакторами, такими как БРЕСТ-ОД-300. Подготовка включает переподготовку текущих работников и обучение новых специалистов в ведущих вузах Росатома.

Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы на базе замкнутого ядерного топливного цикла, что позволит повысить безопасность и эффективность атомной энергетики, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Никонико962 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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