Россия впервые в мире начала переобучение специалистов атомной отрасли для работы с реакторами нового поколения IV и в области двухкомпонентной ядерной энергетики. Такое обучение проводится в Технической академии Росатома и разработано в сотрудничестве с проектом "Прорыв".

Новые программы обучения касаются основ двухкомпонентной ядерной энергетики и работы с инновационными реакторами, такими как БРЕСТ-ОД-300. Подготовка включает переподготовку текущих работников и обучение новых специалистов в ведущих вузах Росатома.

Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы на базе замкнутого ядерного топливного цикла, что позволит повысить безопасность и эффективность атомной энергетики, сообщает ТАСС.

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