В России доля низкоуглеродных источников электроэнергии превысила 85%, значительно опережая мировые показатели, которые в среднем составляют 35%. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил значительный прогресс в декарбонизации отраслей ТЭК, с угольной долей в энергобалансе всего 12%.
За последнее десятилетие в стране создана индустрия возобновляемых источников энергии (ВИЭ), с установленной мощностью свыше 6 ГВт.
Дополнительно, гидроэнергетика также играет важную роль, с общей мощностью более 52 ГВт, ожидается, что её доля в энергобалансе достигнет 20% к 2050 году. Планируется ввод новых мощностей ВИЭ в 15 ГВт к 2035 году и продление программы стимулирования ВИЭ после 2024 года, сообщает ТАСС.
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