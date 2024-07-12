Инженеры МФТИ в России представили новый 12-метровый водородный вездеход "Русак К-10" на форуме "Иннопром — 2024". Вездеход оснащён 180-киловаттными синхронными электродвигателями с постоянными магнитами, которые питаются от литий-ионных аккумуляторов и гибридной силовой установки на водородных топливных элементах.
Вездеход способен развивать скорость до 60 км/ч, вмещает 8 пассажиров и груз до 2,5 тонн. Дальность его хода составляет 400-500 км.
Также была представлена водородная заправочная станция Н2-АЗС, работающая на "сухом сжатии", экономичная и с низким потреблением энергии. Вездеход разработан для использования на Международной арктической станции "Снежинка", сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Prodiglid (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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