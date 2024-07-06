Опрос NEWS.ru показал, что основное большинство россиян (42%) предпочитают отдыхать на родине. Турецкие курорты выбирают 11% опрошенных. По 6% респондентов предпочитают Европу и страны Восточной Азии, 2% — Египет и страны СНГ, и только 1% — Китай.

Также 30% не знают, что такое отдых.

В опросе участвовали более 4000 человек. Тревел-блогер Наталия Ансталь порекомендовала познакомиться с индонезийской культурой на острове Ява, а также посетить Комодо и Бали, где можно насладиться природой и заняться серфингом.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)