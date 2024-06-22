Ученые из Томского политехнического университета разработали новое поколение самоактивирующихся огнетушителей на основе гидрата двуокиси углерода. Эти огнетушители тушат пламя с помощью ударной волны, возникающей при взрыве гидратной системы.
Новая технология также позволяет регулировать время активации устройства, изменяя количество гидрата и объем внутреннего пространства. Добавление воды увеличивает время срабатывания в 9 раз.
Исследователи планируют продолжить работу над улучшением эффективности и безопасности гидратных огнетушителей.
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