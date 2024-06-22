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В России создали огнетушитель нового поколения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:56

В России создали огнетушитель нового поколения

Ученые из Томского политехнического университета разработали новое поколение самоактивирующихся огнетушителей на основе гидрата двуокиси углерода. Эти огнетушители тушат пламя с помощью ударной волны, возникающей при взрыве гидратной системы.

Новая технология также позволяет регулировать время активации устройства, изменяя количество гидрата и объем внутреннего пространства. Добавление воды увеличивает время срабатывания в 9 раз.

Исследователи планируют продолжить работу над улучшением эффективности и безопасности гидратных огнетушителей.

Фото: commons.wikimedia.org/Tripl3rdmc454 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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