О переходе сообщил адвокат Вячеслав Плахотнюк, комментируя результаты судебного заседания, где ответчикам было отказано в отмене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры.

Судебное решение о национализации уже исполнено, и переход долей и акций зафиксирован реестродержателями в пользу Росимущества. Государству перешли АО "Макфа", АО "СМАК", АО "Первый хлебокомбинат", и "ВТБ Регистратор" подтвердил перевод акций на лицевые счета Росимущества, сообщает Интерфакс.

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