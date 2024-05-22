Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия оценивает решения ЕС о замороженных российских активах и будет принимать соответствующие меры. Он назвал действия ЕС экспроприацией, указывая на то, что, несмотря на осторожный подход ЕС, который признает потенциальные риски таких решений, даже урезанный вариант этих мер является формой экспроприации.
Песков подчеркнул, что Россия продолжает процесс оценки последствий этих решений и будет искать способы защиты своих интересов, сообщает РИА Новости.
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