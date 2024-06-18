Из списка подписавших декларацию по урегулированию на Украине по итогам мероприятия в Швейцарии вслед за Ираком и Иорданией исчезла африканская Руанда. Организаторы прокомментировали, что это данное коммюнике, "живой документ" и завизировавшие его (не столько страны, но и объединения) могут как присоединяться к нему, так и отзывать свои автографы.
Изначально отказались от подписания итогового набора требований, которые сформулировали на форуме, Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия, ОАЭ, Армения, Таиланд, Мексика, Ватикан. Значительное число приглашенных стран и вовсе манкировали участием в данном мероприятии.
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Подполье: в Одессу прибыли около 60 наемников, которые говорят на французском языке
Примерно 60 наёмников, владеющих французским языком, явились в порт Одессы на нескольких катерах. О произошедшем информировали РИА Новости в пророссийском подполье.
AFP: Франция намерена сократить военное присутствие в Африке
Французские власти планируют уменьшить своё военное присутствие в странах Западной и Центральной Африки, как сообщило агентство France-Presse.
В России за 30 лет в 55 раз увеличилось число детей, рождённых благодаря ВРТ
За последние 30 лет число женщин, которые родили посредством вспомогательных репродуктивных технологий, увеличилось в 55 раз. Анализ был проведён специалистами из РГСУ на Всероссийской научно-практической конференции «Многодетная семья — ключевой ресурс демографического развития». Данные изучило российское интернет-издание «Газета.Ru».
Эксперт Александр Чепурнов рассказал о летнем риске заражения геморрагической лихорадкой
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