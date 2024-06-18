Из списка подписавших декларацию по урегулированию на Украине по итогам мероприятия в Швейцарии вслед за Ираком и Иорданией исчезла африканская Руанда. Организаторы прокомментировали, что это данное коммюнике, "живой документ" и завизировавшие его (не столько страны, но и объединения) могут как присоединяться к нему, так и отзывать свои автографы.

Изначально отказались от подписания итогового набора требований, которые сформулировали на форуме, Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия, ОАЭ, Армения, Таиланд, Мексика, Ватикан. Значительное число приглашенных стран и вовсе манкировали участием в данном мероприятии.

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